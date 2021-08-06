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Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü! Öfkeli baba, köşe bucak aranıyor - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü! Öfkeli baba, köşe bucak aranıyor

06.08.2021 09:47

Karaman'da oğlu H.H.G ile tartışan baba Y.G., öfkesine hakim olamayıp tüfekle oğluna ateş etti. H.H.G vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken baba Y.G olay yerinden kaçarak mısır tarlasında kayıplara karıştı. Bu esnada ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler genci ambulansla hastaneye kaldırırken, Y.G.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Öte yandan, hayati tehlikesi süren H.H.G'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve babasıyla uyuşturucu parası yüzünden kavga ettikleri öne sürüldü.

Karaman'ın Fatih Mahallesi 1914 Sokak'ta bulunan evin bahçesinde gece saat 23.50 sıralarında yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, H.H.G (23), babası Y.G ile tartışarak kavga etti.

ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI, OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Kavganın yatışmasının ardından bir süre sonra öfkesine hakim olamayan baba Y.G, evindeki tüfekle bahçede duran oğlu H.H.G'nin üzerine ateş etti. H.H.G, kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Y.G, ise tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

UYUŞTURUCU PARASI YÜZÜNDE KAVGA ETTİLER İDDİASI

Adrese gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.H.G'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra evin yakınındaki mısır tarlasına girerek izini kaybeden babayı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan H.H.G'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve babasıyla uyuşturucu parası yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü! Öfkeli baba, köşe bucak aranıyor

Uyuşturucu, Karaman, Fatih, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü! Öfkeli baba, köşe bucak aranıyor - Son Dakika


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