Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın bulan annenin feryadı - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın bulan annenin feryadı

14.01.2021 14:47
Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın bulan annenin feryadı, System.String[]

Antalya'da 112 ekiplerince ırmak kenarında baygın vaziyette bulunan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da 112 ekiplerince ırmak kenarında baygın vaziyette bulunan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin kullandığı araç içerisinde bulunan ve çocukları olduğu bildirilen ve 3-4 yaşlarında olan 2 küçük çocuk, babaannelerine teslim edildi. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten ve olay yerinde gözyaşlarına boğulan anne F.K. oğlunu uyuşturucudan kurtarabilmek için her yolu denediğini söyledi. Oğlunun acilen tedavi görmesi gerektiğini belirten F.K. "Ne yazık ki oğlum kendi istemediği için devlet tedavi edemiyor. Kendisine de zarar veriyor. Oğlumu bu illetten kurtarın" dedi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Salkımevler Mahallesi ırmak kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, 112'yi arayarak 3524 sokaktaki çeşmenin başında bir gencin yerde baygın vaziyette yattığını bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi çeşmenin başında bir gencin yerde baygın vaziyette yattığını, araç içerisinde de 2 küçük çocuğun olduğunu belirledi. Ekipler, adının M.E. olduğu belirlenen genci ambulansa alarak müdahalede bulunurken, güvenlik güçlerini konuyla ilgili olarak bilgilendirdi. Genç, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürülürken, polis ekipleri, araçta bulunan çocukları ve aracı, olay yerine gelen M.E.'nin annesi F.K.'ya teslim etti. Ambulansla hastaneye götürülen M.E., kendisinin tansiyon hastası olduğunu, çocuklarını gezdirmek için geldiği çeşmenin başında fenalaştığını söyledi.

ANNE : "OĞLUMU BU İLLETTEN KURTARIN"

Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten anne F.K. Oğlunun daha 4 gün önce evde uyuşturucu kullandığı için fenalaştığını ve polis tarafından hastaneye kaldırıldığını söyledi. Oğlunun 4 gündür hastanede tedavi gördüğünü ve bugün kiraladığı araçla gelip çocukları parka götürmek istediğini söylediğini anlatan acılı anne F.K.," Biraz sonra da bu haberi aldım. Ben artık ne yapacağımı bilemiyorum. Artık, karakola vardığımda herkes beni tanıyor. Kendisi istemediği için tedavi edilemiyor. Benim oğlum akli dengesi yerinde olan bir kişi değil. Ben her yola başvurmama rağmen ne yazık ki oğlumun tedaviye alınmasını sağlayamadım. Oğlumun bu illetten kurtulması için ölmesi ya da başka birisini mi öldürmesi gerekiyor. Benim ve 2 küçük yavrusunun hayatı her an tehlikede" dedi.

(Arif Kaplan/İHA)

Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın bulan annenin feryadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: 10-20 santim kar geliyor Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz         
14:45
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 11 maddelik liste Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 11 maddelik liste         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Kargo çalışanı, fotoğraflarını çektiğini düşündüğü otizmli çocuğu darbetti Kargo çalışanı, fotoğraflarını çektiğini düşündüğü otizmli çocuğu darbetti         
13:32
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki         
12:23
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
Deli balı kararında yiyen hastalıktan korunuyor, fazla yiyen hastanelik oluyor Deli balı kararında yiyen hastalıktan korunuyor, fazla yiyen hastanelik oluyor         
08:48
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı         
20:47
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 14:57:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın bulan annenin feryadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei