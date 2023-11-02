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Annesini 8 yerinden bıçaklayan gencin iddianamedeki ifadesi kan dondurdu - Son Dakika

Annesini 8 yerinden bıçaklayan gencin iddianamedeki ifadesi kan dondurdu

Son Güncelleme: 02.11.2023 10:30

Bolu'da annesini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan İ.A., mahkemede okunan iddianamedeki "Annemi isteyerek bıçakladım. Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım. Pişman değilim ve zevkle yaptım" ifadesini reddetti. Olay günü aşırı derecede uyuşturucu aldığını söyleyen İ.A. "Çok pişmanım ve utanç duyuyorum. Söylediklerimi hatırlamıyorum." dedi. Anne ise oğlundan şikayetçi olmadı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde annesini 8 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada okunan sanığın iddianamedeki ifadesinde, "Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım" dedi. İddianameye ilişkin savunma yapan sanık, olay günü uyuşturucu kullandığını ve utanç duyduğunu ifade etti.

8 YERİNDEN BIÇAKLADI

Mayıs ayında Avdullar köyünde uyuşturucu bağımlısı İ.A. (33) annesi F.A.'yı (56) 8 yerinden bıçakladı. Olay anında yaralı anne, uyuşturucu bağımlısı oğlunun elinden zor kurtuldu. Evden 'Beni kurtarın' diyerek çıkan F.A., akrabası tarafından hastaneye götürülürken, yol üzerinde ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan İ.A. ise tutuklandı.

"ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİM ANNEM DEĞİL ŞEYTANDI"

Hakkında "Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık İ.A.'nın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanığın iddianamede yer alan ifadesi okundu. İ.A.'nın iddianameye yansıyan ifadesinde, "Annemi bilerek ve isteyerek bıçakladım. Evde başka kimse yoktu. Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım. Öldürmeye teşebbüs ettiğim kişi annem değil şeytandı. Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım" dediği öğrenildi.

"AŞIRI DERECEDE UYUŞTURUCU ALMIŞTIM"

Savunması için söz hakkı verilen İ.A. ise "Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım ve krize girmiştim. Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan çok pişmanım ve utanç duyuyorum. 'Seni tanımıyorum, şeytansın, mehdi' gibi şeyleri de söylediğimi hatırlamıyorum. 'Allah istedi' diye bir şey de demedim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

ANNE OĞLUNDAN DAVACI OLMADI

Duruşmaya katılan mağdur anne F.A. ise öz oğlundan davacı olmadığını belirterek, "Kendisi benim oğlum olur. Olay akşamı aşırı derecede uyuşturucu kullanmış. Bu olayı bilinçli olarak yapmamıştır. Savcılıkta verdiğim ifadem doğrudur. Bana 'Şeytansın. Allah'ın emriyle yaptım. Sen benim annem değilsin' gibi cümleler kurdu. Kendisinden davacı değilim. Her şeyi uyuşturucunun etkisi altında yaptığını tahmin ediyorum. Olaydan kaçarak kurtuldum. Belki de ölecektim" diyerek başından geçenleri anlattı.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Mudurnu, Allah, Bolu, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesini 8 yerinden bıçaklayan gencin iddianamedeki ifadesi kan dondurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini 8 yerinden bıçaklayan gencin iddianamedeki ifadesi kan dondurdu - Son Dakika
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