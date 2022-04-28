Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi - Son Dakika
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Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

28.04.2022 13:46

Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirle köpük partileri düzenleyen uyuşturucu çetesi, Yalova narkotik ekiplerinin operasyonu ile çökertildi İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bayram öncesi torbacı...

Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirle köpük partileri düzenleyen uyuşturucu çetesi, Yalova narkotik ekiplerinin operasyonu ile çökertildi

YALOVA - İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bayram öncesi torbacı olarak bilinen satıcılara dağıtmak için Yalova'ya gelen çete üyeleri, narkotik polisi tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir hem sosyal medyadan hem de teknik olarak takip ettikleri uyuşturucu çetesi üyelerinin Ramazan Bayramı öncesi Yalova'daki torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda madde getireceğini tespit etti. Çete üyesi bir kişinin 34 plakalı ticari taksiyle yola çıktığını belirleyen ekipler, sabaha karşı Çiftlikköy'e ulaşan ticari taksiyi kontrol noktasında yolu kesip durdurdu. Araç sürücüsü Suat A. ile araçta yolcu olarak bulunan Sami A., narkotik polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 4 ayrı poşet içerisinde 4 kilo 100 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ticari taksi sürücüsü Suat A. ve Sami A. ile irtibatlı olduğu ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen Sabri Ö. de buluşma noktasına yapılan şok baskınla yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makramalarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aynı çetenin üyesi olduğu belirlenen, geçtiğimiz hafta yine aynı şekilde Bursa'dan sırtında taşıdığı okul çantasında yüklü miktarda uyuşturucu hap getirdiği sırada Yalova şehir merkezinde yakalanarak tutuklanan Necdet K. ile Sabri Ö.'nün uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri yüklü miktardaki Türk lirası ve dövizleri naylon poşetlere doldururken ve yine uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paralarla lüks bir villada köpük partisi yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Şortlarla köpük partisi yapan çete üyelerinin görüntülerine sosyal medyada da büyük tepki gösterildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ve Narkotim ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ve süresi boyunca uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

YORUMLAR
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: 'Devletimize karşı işlenmiş suçlar, teröre bulaşmış konular, uyuşturucu baronları, kadına... Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: 'Devletimize karşı işlenmiş suçlar, teröre bulaşmış konular, uyuşturucu baronları, kadına... Aydın'da 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi Aydın'da 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi - Son Dakika


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