Bazanın içine giren uyuşturucu baronunu, eşinin yaptığı hareket yakalattı - Son Dakika
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Bazanın içine giren uyuşturucu baronunu, eşinin yaptığı hareket yakalattı

04.05.2023 14:33

Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu örgütünün kritik isimlerinden biri olan Abdulselim Ertürk de yakalandı. Baskında bazaya saklanan Ertürk'ü, eşinin şüpheli hareketlerle yatağa oturması yakalattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, bir yıldır takip edilen uyuşturucu örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 52 ilde eşzamanlı yapılan operasyona, 2 bin 841 polis, 57 narkotik köpeği katıldı. Özel harekat polislerinden destek alınan operasyonda, ayrıca 4 hava aracı da görev aldı.

ÖRGÜTÜN 2. İSMİ DE GÖZALTINDA

Operasyon ile Afganistan-İran- Türkiye üçgeninde hareket ettiği belirlenen uyuşturucu örgütünün ikinci isim olan Mustafa K.'nin de aralarında bulunduğu 598 kişiden 524'ü gözaltına alındı.

EŞİNİN HAREKETİ ELE VERDİ, BAZADA BULUNDU

Operasyon çerçevesinde örgütün kritik isimlerinden biri olduğu tespit edilen Abdulselim Ertürk'ün ise İstanbul Esenyurt'ta olduğu belirlendi. Şafak vakti polis ekipleri tarafından Ertürk'ün kaldığı lüks daireye baskın yapılarak evinde arama yapıldı. Polis ekipleri ilk etapta Ertürk'ü bulamadı fakat bu sırada Ertürk'ün eşinin şüpheli hareketlerde bulunarak, yatak odasındaki yatağın üzerine oturması polisin dikkatini çekti. Yatak bazasını kaldıran ekipler, uyuşturucu baronu Abdulselim Ertürk'ü yatak altında uzanmış halde buldu.

Uyuşturucu baronu bazadan çıktı! Eşinin bir hareketi saklandığı yeri ele verdi

ÖRGÜTÜN KRİTİK İSİMLERİNDEN BİRİ

Yatak bazasından çıkarılan Ertürk, güvenlik güçleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ertürk'ün örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

Uyuşturucu baronu bazadan çıktı! Eşinin bir hareketi saklandığı yeri ele verdi
Uyuşturucu baronu bazadan çıktı! Eşinin bir hareketi saklandığı yeri ele verdi
Kaynak: İHA
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Afganistan, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bazanın içine giren uyuşturucu baronunu, eşinin yaptığı hareket yakalattı - Son Dakika


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