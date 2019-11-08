Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise sokak ortasında 150 kurşunla infaz
7 saat önce
“El Chapo” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i tutuklayan bir polis park yerinde yaklaşık 150 kurşunla infaz edildi.
"El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan bir polis, park yerinde 150 kurşunla infaz edildi.
Uyuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:28
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