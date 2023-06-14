Uyuşturucu baronu Leidekkers'in Türkiye'deki bağlantılarına operasyon - Son Dakika
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Uyuşturucu baronu Leidekkers'in Türkiye'deki bağlantılarına operasyon

14.06.2023 10:54

İstanbul Narkotik polisinin 5 ilde düzenlediği operasyonun, Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Joseph Johannes Leidekkers'in Türkiye'deki bağlantılarına yönelik olduğu ortaya çıktı. Operasyonda, uyuşturucu satışından elde edilen paraların Türkiye'de Naci Y. üzerinden aklandığı iddia edildi. Leidekkers'in babası da Hollanda'da tutuklu bulunuyor.

İSTANBUL narkotik polisinin kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Operasyonun, uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Joseph Johannes Leidekkers'in Türkiye'deki bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. Uyuşturucu madde satışında elde edilen paraların Türkiye'de Naci Y. üzerinden aklandığı iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün MASAK ve Narkotik Suçlarlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde uyuşturucu satışından elde edilen paraların, Türkiye'de aklanmasını sağlayan kişilere yönelik yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili bazı bilgilere ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından uluslararası bir şebekeye ulaşıldı. MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma genişletildi.

BARON LEİDEKKERS VE NACİ Y. İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından para trafiğinin başında, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Joseph Johannes Leidekkers'ın olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin, Naci Y. üzerinden Türkiye'de aklandığı bilgisine ulaşıldı. Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.

LEİDEKKERS'İN BABASININ DA TUTUKLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Uyuşturucu baronu Leidekkers'in Türkiye'deki bağlantılarına yönelik operasyon düzenlendi Uyuşturucu baronu Leidekkers'in Türkiye'deki bağlantılarına yönelik operasyon düzenlendi

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