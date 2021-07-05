Uyuşturucu baronu Nejat Daş'tan FETÖ'ye 'himmet' parası - Son Dakika

'Bataklık' operasyonu kapsamında gözaltına alınan uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) himmet adı altında 500 bin euro yardım parası verdiği ortaya çıktı.

Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Örgütün uluslararası sularda tonlarca uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ve 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirine yönelik operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık' operasyonunun elebaşlarından Nejat Daş'ın FETÖ'cülere İnterpol'deki kaydının silinmesi için 500 bin euro verdiği belirtildi.

Örgüt hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Güney Afrika İçişleri Müşavirliğinden gelen bilgi notu ile başladığı belirtildi. Örgütün en az 15 ton kokain ticareti yaptığı ifade edilirken, Çetin Gören'in Brezilya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden geçici izin alıp geri dönmediği kaydedildi. Hakkında Brezilya'da kırmızı bülten çıkartılan Gören'in Türkiye'de bir otel sahibi olduğu ve uyuşturucudan elde ettiği parayı da Türkiye'de akladığı bilgisi paylaşıldı.

İşbirlikçi polislerden yardım talebi

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Nejat Daş, Çetin Gören ile Almanya'da ticaret yapmak için tanıştığını ileri sürdü. 'Abi' kod adlı Daş'ın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirleri Türkiye'ye soktuktan sonra sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde polis memurları İbrahim Halil A., Ahmet K. ve Abdullah Kaan K. tarafından hudut bölgelerinden teslim alınıp İstanbul'a getirildiği kaydedildi. Kurye olarak kullanılan tır şoförü Halit Ö. ve İlhan A. isimli şahısların paraları Nejat Daş ve Handan Kaymaz'ın kontrolünde suç gelirlerini aklamak amacıyla çalıştırdıkları 'Şehnaz Döviz Bürosu'na teslim ettikleri ifade edildi. Para transferi sırasında silahlı saldırıya uğrayan örgüt üyelerinin iş birliği yaptığı tespit edilen polis memurları İbrahim Halil A. ve Ahmet K.'dan olay yerinde güvenlik kameralarından saldırıyı yapan şahısları tespit etmelerini ve saldırının kamera kayıtlarından silinmesini istedikleri de iddianamede yer aldı.

Bin 470 yıla kadar hapis cezası istemi

Örgüt üyeleri hakkında hazırlanan iddianamede, uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Daş ve Gören örgüt lideri, Cemal Deniz Şahan, Halil Arslantaş, Handan Kaymaz, Pery James Young ile Bülenç Göçer'in isimleri de örgüt yöneticisi olarak yer aldı. İddianamede adı geçen sanıkların tümü hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan bin 470'er yıla kadar, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan da 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için ise 'çıkar amaçlı kurulan örgüte üye olmak' ve 'örgütü üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçlarından değişen yıllarda hapis cezası istendi. - ANKARA