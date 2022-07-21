Uyuşturucu baronu savcı ihraç ediliyor

Konya merkezli uyuşturucu soruşturmasındaki şüpheliler arasında adı geçen Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın ihraç edileceği öğrenildi.

Konya merkezli uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Osman Yarbaş ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzası ile inceleme ve soruşturma başlatıldığı ve 11 Mayıs tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişleri soruşturmayı tamamlayarak savcı Osman Yarbaş'ın meslekten ihraç edilmesi yönünde görüş bildirdi. Savcı Osman Yarbaş'ın HSK tarafından ilerleyen günlerde meslekten ihraç edilmesi bekleniyor. - ANKARA