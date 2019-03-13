Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Baskını Yapılan Evde Cephanelik Çıktı

Uyuşturucu Baskını Yapılan Evde Cephanelik Çıktı

47 dakika önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa ve Bilecik'te 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte cephanelik çıktı.

Uyuşturucu Baskını Yapılan Evde Cephanelik Çıktı, System.String[]
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa ve Bilecik'te 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte cephanelik çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, zehir tacirliği yaptıkları tespit edilen 5 kişinin adreslerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik'te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda şahısların evlerinde, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 152 adet fişek, 2 adet 9 mm tabanca, 5 adet şarjör, 104 adet tabancaya ait fişek, 1 adet hassas terazi, 20 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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