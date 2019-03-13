Uyuşturucu Baskını Yapılan Evde Cephanelik Çıktı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa ve Bilecik'te 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte cephanelik çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa ve Bilecik'te 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte cephanelik çıktı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, zehir tacirliği yaptıkları tespit edilen 5 kişinin adreslerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik'te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi.



Operasyonlarda şahısların evlerinde, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 152 adet fişek, 2 adet 9 mm tabanca, 5 adet şarjör, 104 adet tabancaya ait fişek, 1 adet hassas terazi, 20 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

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