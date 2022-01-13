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Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele geçirildi - Son Dakika

Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele geçirildi

13.01.2022 12:57
Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele geçirildi

KÜTAHYA'da polisin, sokakta uyuşturucu sattığı tespitiyle gözaltına aldığı şüphelinin evinde, uyuşturucu hapların yanı sıra aralarında televizyon ve motor parçalarının da bulunduğu çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

KÜTAHYA'da polisin, sokakta uyuşturucu sattığı tespitiyle gözaltına aldığı şüphelinin evinde, uyuşturucu hapların yanı sıra aralarında televizyon ve motor parçalarının da bulunduğu çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen Ö.K. ve G.K.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilerden Ö.K., gasp iddiasıyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli G.K.'yi takibini sürdüren polis ekipleri, 4 farklı kişiye uyuşturucu sattığını belirledi. Savcılık talimatıyla 3 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, G.K., gasp iddiasıyla tutuklanan şüpheli Ö.K.'nin evinde yakalandı. Aramalarda 44 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca evlerde 19 sikke, 10 tarihi obje, 12 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 109 fişek, 22 silah parçası ile çalıntı olduğu değerlendirilen 2 benzinli testere, 7 amfi, 12 oto teyp, 6 hoparlör, 4 pandizot hoparlör, 5 LCD televizyon, vitesli bisiklet, 7 elektrikli bisiklet, motosiklet ve 2 torna makinesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli G.K. sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Çalıntı olduğu düşünülen malzemelerin sahiplerinin bulunması için çalışmalar sürüyor.


Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele geçirildi
Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele geçirildi
Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele geçirildi
Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele geçirildi
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele geçirildi - Son Dakika
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