Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi

20.05.2022 10:22
Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi

Malatya'da polis tarafından bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda silah, el yapımı fitil ateşlemeli patlamaya hazır patlayıcı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda silah, el yapımı fitil ateşlemeli patlamaya hazır patlayıcı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir ikamette uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 kesici alet, 264 gram uyuşturucu madde ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, bir şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan narkotik ekipleri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticaretine "yönelik yaptığı titiz çalışmalar çerçevesinde iki adrese daha operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 100 gram uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalar sırasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 450 TL para ile 500 adet fişeği de el konuldu.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Malatya, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi - Son Dakika


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