UYUŞTURUCU BASKININDA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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UYUŞTURUCU BASKININDA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

20.04.2022 15:31

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucuyla birlikte 42 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucuyla birlikte 42 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Manavgat'ta bazı kişilerin turizm sezonunun başlamasının ardından yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından, 12 ayrı suç kaydı bulunan E.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Asayiş Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin Bahçelievler Mahallesindeki evine baskın düzenlendi. Şüpheli E.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, 42 sahte 100 dolarlık banknot, 5 parça halinde toplam 21 gram esrar, metamfetamin imalatında kullanılan ve ana etken madde olan 100 gram saf iyot, 48 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu satışında kullanılan 13 boş ambalaj, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 mm 50 tabanca fişeği, ruhsatsız pompalı av tüfeği el geçirildi. 'Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmak' suçundan hakkında adli işlem yapılan şüpheli E.Y., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU BASKININDA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
UYUŞTURUCU BASKININDA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
UYUŞTURUCU BASKININDA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
UYUŞTURUCU BASKININDA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
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Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar bulundu Uyuşturucu tacirinin evinde 42 adet sahte 100 Dolar bulundu Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu, Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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