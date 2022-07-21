Uyuşturucu baskınında sifon sesi yakayı ele verdi - Son Dakika
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Uyuşturucu baskınında sifon sesi yakayı ele verdi

21.07.2022 15:09
Uyuşturucu baskınında sifon sesi yakayı ele verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, poşetlere sarılı uyuşturucu maddeleri tuvalete atıp sifonu çeken 3 şüpheli, polisi kandıramadı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, poşetlere sarılı uyuşturucu maddeleri tuvalete atıp sifonu çeken 3 şüpheli, polisi kandıramadı. Gider borularını söken polis, toplam 167,2 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi 2162 Sokakta oturan İ.K.'nin (25) evinde uyuşturucu sattığını belirledi. Harekete geçen ekiplerin dün adrese gerçekleştirdiği operasyonda, eve gelerek zili çalan ekipleri, cam kırılma ve tuvalet sifonu çekme sesi üzerine şüpheye düştü. İçeri giren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için ellerindeki uyuşturucuları klozete attıklarını tahmin ederek, gider borularını söküp, arama yaptı.

Tuvalet giderinde uyuşturucu madde yakalandı

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, kanalizasyon sistemindeki borularda poşetlere sarılı halde toplam 167,2 gram esrar bulundu. Ayrıca uyuşturucu satışından kazanıldığı belirlenen 14 bin 690 liraya da el konuldu.

3 şüpheli gözaltında

Operasyonda, evde bulunan Ş.Y., C.N.K. ve İ.G. gözaltına alınırken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu baskınında sifon sesi yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu baskınında sifon sesi yakayı ele verdi - Son Dakika
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