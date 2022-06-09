Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı

09.06.2022 21:52

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'torbacı' ve 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen kişilere yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda yakalanan 40 şüphelinin 34'ü tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'torbacı' ve 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen kişilere yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda yakalanan 40 şüphelinin 34'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceki gün Kadıköy ve Şişli ilçelerinde bazı adreslere baskın yapılmış, özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda 40 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlılar, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 40 şüpheliden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

(Sadık Kahraman - İHA)

Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı
Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı
Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı
Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu baskınlarında yakalanan 40 kişiden 34'ü tutuklandı - Son Dakika

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