"Uyuşturucu bedeli" anlaşmazlığı cinayeti davasında karar

Fatih'te uyuşturucu madde bedeli nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları 18 yaşından küçük A.K.'yı sopa ile darbedip yaktıkları naylonu vücutlarında söndürerek öldürdükleri iddiasıyla 1'i firari 3 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Erman Polat, suça sürüklenen çocuk D.A. ile müştekiler Hülya Sağdıç ile Sıddık Kılıç ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Bir önceki celse sunulan savcılık mütalaasına ilişkin sanık avukatları savunma yaptı.

Tutuklu sanık Erman Polat'ın avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemeyeceğini ve asıl fail olmayacağını gösteren şeyin, katılan tarafın kendi beyanları olduğunu belirterek, asıl failin suça sürüklenen çocuk D.A. olduğunu öne sürdü.

Suça sürüklenen çocuk D. A'nın avukatı ise tutuklu sanık Erman Polat'ın olayları tasarladığını, müvekkilinin yaşının küçük olması nedeniyle suçun üstüne yüklenmek istediğini savunarak, müvekkilinin suçla alakası olmadığını ifade ederek berat talebinde bulundu.

Firari sanık Yusuf Yaşar'ın avukatı ise yargılama sürecinde müvekkiline ulaşamadığını belirterek, müvekkili Yaşar'ın savunmasının alınmadığını bu nedenle dosyanın müvekkili yönünden ayrılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, davanın karara bağlanacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Suça sürüklenen çocuk D. A., uyuşturucu satmadığını ve 16 yaşında çocuğu öldürebilecek biri olmadığını iddia ederek, kendisine iftira attıklarını söyledi.

Sanık Erman Polat ise suça sürüklenen çocuk D.A'yı koruduğunu onların yönlendirmesiyle böyle bir şey yaptığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erman Polat'a suç tarihinde 18 yaşından küçük olan maktul A. K.'ye karşı "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçunu işlediğini belirterek, suçun işleniş biçimi ile suçtan meydana gelen zararın ağırlığını dikkate alarak sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, suça sürüklenen çocuk D.A.'ya 18 yaşından küçük maktul A. K.'ye karşı "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, D.A.'nın olayın olduğu tarihte 15-18 yaş grubu arasında olduğu gerekçesiyle sanığa verilen cezayı 24 yıla düşürdü.

Kaçma şüphesi nedeniyle sanık Erman Polat ve suça sürüklenen çocuk D.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, firari sanık Yusuf Yaşar hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına hükmederek, dosyasını ayırdı.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Temmuz 2017'de polise yapılan ihbar sonucunda 18 yaşından küçük A.K.'nin ölü bulunduğu belirtilerek, şüpheliler Erman Polat, Yusuf Yaşar ve suça sürüklenen çocuk D.A.'nın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun mütalaasının incelendiğinin belirtildiği iddianamede maktul A.K.'nin ölümünün yaygın künt travma, yaygın yumuşak doku zedelenmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği kaydedilmişti.

İddianamede, suça sürüklenen çocuk D.A. ve Erman Polat'ın olay tarihinde ölen kişinin bulunduğu adreste olduklarına dair kamera görüntülerinin olduğu ifade edilmişti.

İddianamede, A.K.'nin öldüğü adresten elde edilen bulgularda Erman Polat ve D.A.'nın DNA örnekleri, parmak izlerine rastlanması ve başından beri fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek uyuşturucu bedeli anlaşmazlıkları nedeniyle husumetli oldukları A.K.'yi ellerindeki sopalarla vurarak ve üzerinde yakılmış naylon söndürerek "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçunu işledikleri belirtilmişti.