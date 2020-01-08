Uyuşturucu bedeli anlaşmazlığı cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Uyuşturucu madde bedeli yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları 18 yaşından küçük çocuğu, üzerinde naylon söndürerek öldürdüğü iddia edilen sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. "canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçundan bir sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanığı ise 24 yıl hapse mahkum etti.



Fatih'te 30 Temmuz 2017'de uyuşturucu madde bedeli yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları 18 yaşından küçük Abdulkadir Kılıç'ı sopalar vurarak ve vücudunda yakılmış naylon söndürerek öldürdükleri iddia edilen tutuklu sanık Erman Polat, suça sürüklenen çocuk D. A. ve firari sanık Yusuf Yaşar'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Erman Polat, suça sürüklenen çocuk D. A., müştekiler Hülya Sağdıç ile Sıddık Kılıç ve tarafların avukatları katıldı.



Yüz ve karın bölgesinde darp izi



Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı 2 Temmuz 2019'da açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrar ettiğini beyan etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Fatih'te 30 Temmuz 2017 tarihinde polise yapılan ihbar sonucu Derviş Ali Mahallesi'nde ölü bulunan kişinin 18 yaşından küçük olan Abdulkadir Kılıç olduğu belirtmişti. Mütalaada, Abdulkadir Kılıç'ın yüz ile karın bölgesinde darp ve kan izlerinin olduğu, bulunduğu yerin üst katında uyuşturucu satıcılarının olduğu ve üst kattaki tek odalı yerde yapılan aramalar sonucunda çekyat ile perde üzerinde kan izlerinin olduğu ifade edilmişti.



Şüphelilerin DNA örneklerine rastlanmıştı



Olay yerindeki kamera görüntülerinin incelendiğinin belirtildiği mütalaada, Abdulkadir Kılıç'ın öldürülmesine ilişkin olarak şüpheliler Yusuf Yaşar, Erman Polat ve suça sürüklenen çocuk D. A.'nın tespit edildiği, Erman Polat'ın uyuşturucu satıcısı olduğu ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre Kılıç'a ait biyolojik bulgularda Erman Polat ve D. A.'nın DNA örneklerine rastlandığı kaydedilmişti.



Mütalaada, sanıkların uyuşturucu madde bedeli yüzünden husumetli oldukları Abdulkadir Kılıç'ı sopalarla çeşitli yerlerine vurarak ve vücudunda yakılmış naylon söndürerek öldürdükleri belirtilerek, sanık Erman Polat ve D.A.'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edilmişti. Mütalaada ayrıca Vedat Aydaş isimli kişinin hakkında azmettirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması istenmişti.



"Suça sürüklenen çocuğun asıl fail olduğu belli"



Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Erman Polat'ın avukatı Özge Karasu, "Dosyaya baktığımızda soruşturma aşamasından başlayan aksaklıklar vardır. Dosyaya baktığımda benim müvekkilimin lehine olan bu dosyadaki atılı suçu işlemeyeceğini, asıl fail olmayacağını gösteren şey katılan tarafın kendi beyanlarıdır. Suça sürüklenen çocuk D. A.'nın bu suçun asıl faili olduğu belli. Benim müvekkilim için fikir ve eylem birliğinde olduğu söyleniyor ancak bunu kanıtlayacak bir delil yoktur. Müvekkilim boşa yatıyor. Abdulkadir Kılıç öldüğünde üzerinde para olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu iş ne para için ne de uyuşturucu için yapılmıştır. Müvekkilimin uyuşturucu ticareti yapabilecek kapasitesi yoktur. Beraatini ve hükümle beraber tahliyesini istiyoruz" dedi.



"Bir suç işlenmişse sonuna kadar yatsın"



Suça sürüklenen çocuk D. A.'nın avukatı Zeki Gelgör, tutuklu sanık Erman Polat'ın olayları tasarladığını dile getirerek, "Müvekkilimin yaşı küçük olması sebebiyle müvekkilime yüklenmek istenen bir suçtur. Biz gerçeği sayın mahkemenin huzurunda izah etmeye çalıştık. Bir suç işlemişse sonuna kadar yatsın. Sosyal inceleme raporunda müvekkilin maktule yardım etme çabasında olduğu da belirtilmiştir. Müvekkilim uyuşturucu satıcısı değildir. Bu dosyada verilecek olan kararın adaletli bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Müvekkilin bu suçla alakası olmadığı halde canavarca hisle adam öldürmeden yargılanıyor" ifadelerini kullandı.



Avukatı firari sanığa ulaşamadığını ifade etti



Firari sanık Yusuf Yaşar'ın avukatı Alparslan Erten, yargılama sürecinde müvekkiline ulaşamadığını ifade ederek, "Müvekkilimin henüz sorgu ve savunması alınmamıştır. Şayet karar verilecekse müvekkilimin üzerine atılı suçu işlemediğinden hakkında derhal beraat kararı verilmesi, aksi halde dosyanın müvekkilim yönünden tefrik edilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.



Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını belirterek sanıklardan son sözlerini sordu.



"Çocuğu öldürecek biri değilim"



Suça sürüklenen çocuk D. A. uyuşturucu sattığına ilişkin yalan söylendiğini ifade ederek, "16 yaşında çocuğu öldürebilecek biri değilim. Olayı benim üstüme atarak kendilerini kurtarmaya çalışmaktadırlar, iftira atmaktadırlar. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.



"Dış kapının dış mandalıyım"



Son sözleri sorulan tutuklu sanık sanık Erman Polat ise, "Diyor ki; 'ben çocuğum' suçu üstüme yıkıyorlar. Rahmetli de çocuk. Aileyi çok iyi anlıyorum, oğulları ölmüş acıları var. Benim de babam var, ailem var. Annem her gün ağlıyor. Suça sürüklenen çocuk D. A.'yı korudum. Yemin ederim onların yönlendirmesiyle böyle bir şey yaptım. Ben dış kapının dış mandalı gibi bir şeyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.



Sanık Erman Polat'a ağırlaştırılmış müebbet



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erman Polat'ı suç tarihinde 18 yaşından küçük olan maktul Abdulkadir Kılıç'a karşı 'Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek' suçunu işlediği ve işleniş biçimi ile zararın ağırlığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.



Suça sürüklenen çocuğa ceza indirimi



Mahkeme, suça sürüklenen çocuk D. A.'yı 18 yaşından küçük maktul Abdulkadir Kılıç'a karşı "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Heyet, D.A.'nın olayın olduğu tarihte 15-18 yaş grubu arasında olduğu gerekçesiyle cezasında indirim uygulayarak 24 yıl hapse çarptırdı.



Sanık Erman Polat ve suça sürüklenen çocuk D.A.'nın kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, firari sanık Yusuf Yaşar'ın hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar vererek, dosyasını ayırdı.



Heyet, yargılama sürecindeki bir kısım savunma ve beyanlarda adı geçen Vedat Aydaş isimli kişinin tespiti ve yargılama konu olay ile ilgili gereğinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına müzakere yazılmasına karar verdi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Temmuz 2017'de polise yapılan ihbar sonucu 18 yaşından küçük Abdulkadir Kılıç'ın ölü bulunduğu kaydedilmişti. İddianamede, şüphelilerin uyuşturucu satıcısı olduğu ve uyuşturucu bedeli yüzünden çıkan tartışmada Abdulkadir Kılıç'ın sopalarla vücuduna vurularak ve vücudundan yakmış naylon söndürülerek öldürüldüğü belirtilmişti. İddianamede şüpheliler Erman Polat, Yusuf Yaşar ve suça sürüklenen çocuk D. A.'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL