Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Bulamayınca Kırmızı Reçeteli İlaç Satan Çeteye Darbe

Uyuşturucu Bulamayınca Kırmızı Reçeteli İlaç Satan Çeteye Darbe

1 saat önce

Adana'da polisin baskınları sonucu uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçları sahte reçeteyle alıp satan biri eczane kalfası kadın 5 kişi yakalandı.

Uyuşturucu Bulamayınca Kırmızı Reçeteli İlaç Satan Çeteye Darbe, System.String[]
Adana'da polisin baskınları sonucu uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçları sahte reçeteyle alıp satan biri eczane kalfası kadın 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eczaneden sahte reçete düzenleyerek alınan 2 bin 800 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilacın bir depoda saklandığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi, yaptığı araştırmada sahte reçeteyi düzenleyenin eczane kalfası Hicran A. olduğunu belirledi.

Genç kadının aldığı ilaçları Mustafa D., Yunus Ç., Şahin B. ve Veysi A.'ya verdiğini belirleyen polis harekete geçti. Yapılan operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alınırken, depoda saklanan ilaçlara da el konuldu.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca Mustafa D.'nin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 9 yıl hapis cezasıyla arandığı da öğrenildi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkan zanlılardan Mustafa D., Yunus Ç. ve Hicran A. tutuklanırken diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, narkotik polislerinin başka operasyonlarda aldığı zanlılar da adliyeye sevk edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı Aşkım Kapışmak'tan, Çok Konuşulacak Sıla ile Ahmet Kural Yorumu: Seviyorsunuz Birbirinizi!

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:27:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Bulamayınca Kırmızı Reçeteli İlaç Satan Çeteye Darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]