Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Bulamayınca Kırmızı Reçeteli İlaçları Sattılar

Uyuşturucu Bulamayınca Kırmızı Reçeteli İlaçları Sattılar

2 saat önce

ADANA'da polisin sürdürdüğü şok operasyonların ardından satacak uyuşturucu bulamayınca kırmızı reçeteli ilaç satarken yakalanan Arife S. (50) ile gelini Semra E. tutuklandı.

Uyuşturucu Bulamayınca Kırmızı Reçeteli İlaçları Sattılar, System.String[]
ADANA'da polisin sürdürdüğü şok operasyonların ardından satacak uyuşturucu bulamayınca kırmızı reçeteli ilaç satarken yakalanan Arife S. (50) ile gelini Semra E. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde kırmızı reçeteli ilaçların satıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, aynı evde yaşan Arife S. ile gelini Semra E.'yi yakaladı. Ekipler evde yaptıkları aramada, kırmızı reçeteyle satılan çok sayıda ilacın yanı sıra ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu satmaktan sabıkası bulunan Arife S.'nin son dönemlerde polisin yaptığı şok baskınlardan dolayı satacak esrar ve eroin bulamadığı bunun yerine ise kırmızı reçeteyle satılan ilaçları uyuşturucu bağımlılarına sattığı öğrenildi. Arife S.'nin bu ilaçları çevresinde bulunan raporlu kişiler temin ettiği saptandı.

YÜZÜNÜ ÇOCUĞUYLA GİZLEDİ

Emniyete götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Semra E. ise çocukları 3 yaşındaki T.S. ve 1 yaşındaki M.S. ile polis aracına bindi. Genç kadın yüzünü küçük çocuğu ile kapattı. Arife S. ise "Evimizdeki ilaçlar eczanede satılan, devletin izin verdiği ilaçlardı. Bizim uyuşturucu sattığımız yalan, iftaraya uğradık" dedi. Polislerin arasındaki anneannesinin elini tutan minik T.S.'nin ise biberonla süt içmesi dikkat çekti. Arife S. ile gelini Semra E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:15 Kaynak: DHA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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