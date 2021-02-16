Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı - Son Dakika

Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı

16.02.2021 18:18
Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı, System.String[]

Antalya ve Konyaaltı jandarma ekipleri tarafından, Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 235 gram uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 eşya ele geçirildi.

Antalya ve Konyaaltı jandarma ekipleri tarafından, Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 235 gram uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliği taşıyan 2 eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı. A.G. isimli şahsın adli makamlardan alınan arama kararına istinaden evinde yapılan aramada, 50 gram toz esrar maddesi, 40 gram metamfetamin,45 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet deniz atı ve 1 adet kama ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı

Uyuşturucu, Konyaaltı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı - Son Dakika


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