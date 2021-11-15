Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Malatya'daki uyuşturucu operasyonu"na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli F.D'nin emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığını ve mahkemece tutuklandığını belirterek, şahsın iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30 Ekim'de Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde sürekli işçi kadrosunda bulunan F.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirildiği ve şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca yapılan sorgulamada, F.D'nin, il müdürlüğünün bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada ise söz konusu maddelere el konulduğu aktarıldı.

Şahsın, "yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap satmak" suçundan 31 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandığına yer verilen açıklamada, "Olayın hemen ardından İş Kanunun ilgili hükümlerince ivedilikle gerekli işlem yapılarak F.D. açığa alındı ve 5 Kasım'da iş akdi feshedilerek kurumla ilişiği kesildi." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili 4 Kasım'da başlatılan soruşturmanın Bakanlık müfettişleri tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.