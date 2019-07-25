Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu bulunduran şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu bulunduran şahıs tutuklandı

1 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu bulunduran şahıs tutuklandı, System.String[]
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

İl merkezinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan Z.A. isimli şahsın üzerinden 103 adet ecstasy hap ve 1 paket halinde 1,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyette sorgulaması tamamlanan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
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