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Uyuşturucu çetelerine dev vurgun! - Son Dakika

Uyuşturucu çetelerine dev vurgun!

11.02.2022 11:22

Gaziantep'te istihbarat bilgisi üzerine harekete geçen ekipler kentin dört bir yanında eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı operasyonda uyuşturucu çetelerine büyük vurgun yapıldı. Operasyon sırasında özel kamera düzeneği kurulan eve baskın yapan ekipler, şüphelileri uyuşturucu maddeleri imha etmeye çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla uyuşturucu tacirlerini uykularında yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonuyla büyük darbe vuran ekipler yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu çetelerine dev vurgun! Özel hareket polisleri şehrin dört bir yanında operasyon düzenledi

KENTTE DÜĞMEYE BASILDI

Narkotimlerin uyuşturucu madde trafiğine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında elde edilen istihbari bilgilerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken polis ekipleri kentin dört bir yanına dağıldı. 265 polisin katıldığı şafak operasyonuna İnsansız Hava Araçları (İHA), zırhlı araçlar, narkotik dedektör köpekler ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de destek verdi.

Uyuşturucu çetelerine dev vurgun! Özel hareket polisleri şehrin dört bir yanında operasyon düzenledi

ÖZEL KAMERA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Narkotimlerin merkez Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 5 uyuşturucu taciri madde kullandığı esnada yakalandı. Zanlıların eve kurdukları güvenli kamera sistemi ise polis ekiplerini hayrete düşürdü. Evin bulunduğu sokak ile evin çevresini gözetleyen güvenlik kameralarını içerden izleyen uyuşturucu tacirlerinin kurduğu düzenek polis ekiplerini bile şaşırttı. Kamera sistemine rağmen narkotimlerden kaçamayan zanlılar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu çetelerine dev vurgun! Özel hareket polisleri şehrin dört bir yanında operasyon düzenledi

UYUŞTURUCUYU İMHA EDERKEN YAKALANDILAR

Operasyon sırasında evin lavabosuna saklanan bir şüpheliyi ise PÖH ekiplerinin dikkati yakaladı. Uyuşturucu maddeyi lavaboya dökerek yok etmeye çalışan uyuşturucu tacirini PÖH ekipleri engelledi. Zanlının lavaboya dökmeye çalıştığı uyuşturucuya polis ekipleri el koydu. Operasyonlarda adresleri detaylı şekilde arayan polis ekipleri uyuşturucu maddeleri zulalandıkları yerden bir bir çıkarttı. Torbacı olarak tarif edilen uyuşturucu madde satıcılarına operasyonla büyük darbe vuran ekipler 18 zanlıyı gözaltına aldı.

Uyuşturucu çetelerine dev vurgun! Özel hareket polisleri şehrin dört bir yanında operasyon düzenledi

Polis ekiplerinin baskın düzenlenen 30 ikamette gerçekleştirdiği aramalarda ise 3 kilo 600 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 20 gram eroin,4 hassas terazi, pompalı tüfek, 30 kartuş, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 345 Türk Lirası ele geçirildi.

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Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu çetelerine dev vurgun! - Son Dakika


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