UYUŞTURUCU ÇETESİNE JANDARMA DARBESİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

UYUŞTURUCU ÇETESİNE JANDARMA DARBESİ; O ANLAR KAMERADA

Jandarma tarafından yurtdışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasa sürme hazırlığında uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma tarafından yurtdışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasa sürme hazırlığında uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; örgüt lideri başta olmak üzere tüm örgüt üyeleri suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda; yaklaşık 15 kilogram kokain, 10 kilogram skunk, 3 kilogram marihuana ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından yasadışı yollarla İstanbul'a getirilen uyuşturucunun piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler S.A.'yı 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri Ümraniye'de bir dairede depoladığı tespit etti.

Jandarma ekipleri örgüt lideri S.A. ile R.A., S.A. ve R.A.'yı yakalamak için operasyon başlattı. Şüpheli dört kişi evin bulunduğu sokakta park halindeki araca binmek isterken kıskıvrak yakalandı.

KRİKO'NUN YANINA GİZLEMİŞLER

Araçta arama yapan Jandarma ekipleri, narkotik köpeği "Bingo"nun aracın bagaj kısmında bulunan bir yere tepki vermesi üzerine kapağı açtı. Krikonun yanına gizlenmiş yaklaşık 15 kilogram kokain bulundu. Aracın ön koltuk altında bulunan poşette ise yüklü miktarda döviz ve TL'den oluşan nakit para ele geçirildi. Örgütün depo olarak kullandığı boş evde yapılan aramalarda ise 10 kilogram skunk, 3 kilogram marihuana ile 1pres makinesi bulundu.  S.A., R.A., S.A. ve R.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Operayon anı

-Şüphelilerin kıskıvrak yakalanması

-Araçtaki aramalar

-Köpeğin uyuşturucuyu bulması

-Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi


- İstanbul
İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU ÇETESİNE JANDARMA DARBESİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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