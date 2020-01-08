Uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis, 2 sanığa beraat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis, 2 sanığa beraat - Son Dakika

Uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis, 2 sanığa beraat

7 saat önce

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanıklardan Ahmet A. ve Mehmet K. 15'er, Erkan C. ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanık beraat etti.

Uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis, 2 sanığa beraat, System.String[]

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanıklardan Ahmet A. ve Mehmet K. 15'er, Erkan C. ise  7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanık beraat etti.

Geçen, 8 Eylül'de Van'dan Ankara'ya giderken Kayseri'de durdurulan Erkan C. idaresindeki otomobilde polis arama yaptı. Aramada enjektör çantasının içinde gizlenmiş 12 parça halinde toplam 1 kilo 254 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Erkan C. ile eşi Ruken C., ağabeyi Murat C. ile onları arkadan otomobil ile takip eden Ahmet A. ve Mehmet K. gözaltına  alındı. Şüphelilerden Ruken C. ve Murat C. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Erkan C., Ahmet A. ve Mehmet K., karar duruşmasında hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ruken C. ve Murat C. duruşmaya katılmadı. Erkan C., "Çok pişmanım. Daha önce tahliye olmak istemediğimi söylemiştim. İlk kez cezaevine girdiğim için ne diyeceğimi bilemedim o yüzden böyle söyledim. Tahliyemi istiyorum. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet A. ve Mehmet K'ye 15'er yıl hapis ve 30'ar bin TL para cezası verdi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Erkan C. ise 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Ruken C. ve Murat C. ise beraat etti.


Uyuşturucu Ticareti, Mehmet K, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi
Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi

Son Dakika Haberleri
20:21 Alanya'da "Grönholm Metodu" oyunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika
20:19 Yön tabelasına çıkarak intihara kalkışan kişiyi kaymakam ikna etti - Son Dakika
20:18 Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 - Son Dakika
20:18 Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi - Son Dakika
20:17 PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:25:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis, 2 sanığa beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]