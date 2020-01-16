Uyuşturucu değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Uyuşturucu değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında 2019 Yılı Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele Genel Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Uyuşturucu değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında 2019 Yılı Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele Genel Değerlendirme Toplantısı yapıldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı, Iğdır Valiliği koordinesinde ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile Valilik toplantı salonunda düzenlendi.


Düzenlenen toplantıda, 2019 yılı Iğdır genelinde uyuşturucu arzının engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar, bu çalışmalar sonucu gelinen nokta ile değinilen konulara ilişkin verilerin bir önceki yıl ile kıyaslanması, alınan alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda 2020 yılında yürütülecek çalışmaların planlaması görüşüldü.


Toplantı, Kurum amirleri tarafından ildeki uyuşturucu ve bağımlılık ile ilgili mücadele çalışmalarına ilişkin yapılan sunumlar sonrası sona erdi. - IĞDIR

Sivil Toplum Kuruluşu, Süleyman Soylu, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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