Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

23.05.2022 10:01

Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi Uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli gözaltına alındı İstanbul polisinin Fatih'te bulunan bir depoya yaptığı operasyonda toplam 248 kilogram Hint keneviri maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul polisinin Fatih'te bulunan bir depoya yaptığı operasyonda toplam 248 kilogram Hint keneviri maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yönelik yapılan yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Suç organizasyonlarının deşifre edilmesi, narkotik maddeleri çoğaltan ve depolayarak satışını yapan zehir tacirlerinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Fatih'te bulunan bir adreste uyuşturucu maddelerin depolandığı ve ticaretinin yapıldığı istihbaratı alındı.

Elde edilen istihbaratı değerlendiren narkotik polisi, söz konusu depoyu izlemeye aldı. Ardından belirlenen depoya önceki gün operasyon gerçekleştirildi. Şok baskında depoda bulunan A.G., F.B., Y.U. ve T.A. adlı 4 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği depoda gerçekleştirilen aramalarda daralı ağırlığı 248 kilogram olan Hint Keneviri maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tahkikat başlatılan 4 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

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İSTANBUL'DAKİ OPERASYONDA 248 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ (1) İSTANBUL'DAKİ OPERASYONDA 248 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ (1) Sebze seralarında 120 kök Hint keneviri ele geçirildi Sebze seralarında 120 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika


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