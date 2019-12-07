Son Dakika Haberleri: UYUŞTURUCU DOLU MEYVE SUYU KUTUSUYLA YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI
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UYUŞTURUCU DOLU MEYVE SUYU KUTUSUYLA YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI

6 saat önce

Ali ABLAY / İSTANBUL, DHAFatih'te güven timlerince şüphe üzerine durdurulan kişinin elindeki meyve suyu kutusunda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

UYUŞTURUCU DOLU MEYVE SUYU KUTUSUYLA YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI, System.String[]

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

Fatih'te güven timlerince şüphe üzerine durdurulan kişinin elindeki meyve suyu kutusunda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güven Timleri, 14 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Fatih, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde şüphelendikleri Emrah Ö.(30) adlı kişiyi durdurdu. Emrah Ö.'nün üzerinde arama yapan ekipler, elindeki meyve suyu kutusu içerisinde satışa hazır halde 15 kağıt paket eroin ve 15 kağıt paket metamfetamin uyuşturucu ele geçirdiler. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Uyuşturucunun meyve suyu kutusundan çıkartılması


Emrah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:55 Kaynak: DHA
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