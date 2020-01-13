Uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da ticari taksiden inerek kaçmaya çalışan şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunup aranan bir zanlı da yakalandı.

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Malatya'da ticari taksiden inerek kaçmaya çalışan şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunup aranan bir zanlı da yakalandı.


Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Malatya - Elazığ kara yolu İnönü Üniversitesi Kampüsü mevki Yonca Kavşağı üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, ekipleri görünce içinde bulunduğu ticari araçtan inerek kaçmaya başlayan H. C. isimli şahıs kovalamaca sonucu üniversite içinde yakalandı. Şahsın ticari araç içerisinde bulunan sırt çantası içerisinde yapılan incelemede iki poşet halinde toplam ağırlığı 193.76 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca olay yerine yakın mesafede bekleyen ve yakalanan şüpheli şahısla irtibatlı olduğu düşünülen araç içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan G.B.T sorgulamasında, uyuşturucu madde ticaretinden kayıtları olduğu görüldü. Her üç şahısta haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


Aranan şahıs yakalandı


Bu arada, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu şok uygulamada Zapçıoğlu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan GBT-UYAP sorgulamasında, Malatya Ağır Ceza Mahkemesince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay ve Malatya Asliye Ceza Mahkemesince Basit Yaralama Suçundan 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 8 ay Kesinleşmiş Hapis Cezası olduğu ve arandığı anlaşıldı.


Şüpheli şahıs adli makamlara teslim edildi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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