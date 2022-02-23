Uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı mühürlendi - Son Dakika
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Uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı mühürlendi

23.02.2022 14:53
Uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı mühürlendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı 30 gün kapatılmak suretiyle mühürlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı 30 gün kapatılmak suretiyle mühürlendi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında alkollü eğlence mekanında 36 adet extacy hap ele geçirilmişti. Bu kapsamda Karasu Kaymakamlığı'nın 16 Şubat 2022 tarihinde aldığı karar neticesinde eğlence mekanı 30 gün süreyle kapatılarak girişi mühürlendi. - SAKARYA

Uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı mühürlendi
Uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı mühürlendi

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Uyuşturucu, Hisarcık, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ele geçirilen alkollü eğlence mekanı mühürlendi - Son Dakika


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