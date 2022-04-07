Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

07.04.2022 00:06

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.A'nın ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, içinde şüpheliler O.A. ve P.H'nin bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu.

Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde narkotik dedektör köpeği "Coco" ile yapılan aramada, 5 kilo 889 gram esrar, 618 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:39 "Çocuğa taciz" iddiasıyla bıçaklanıp sokakta gezdirilen kişi tacizi engellemek istemiş
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
22:28 ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı!
22:17 Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak
22:03 Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 00:19:13. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement