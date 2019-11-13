Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi
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Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bonzai enjekte edilmiş tütün ele geçirdi.

Uyuşturucu enjekte edilmiş tütün ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bonzai enjekte edilmiş tütün ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üst araması yapıldı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bonzai enjekte edilmiş 6 paket halinde 566 gram tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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