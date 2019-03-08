Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Etkili Hapları" Bağımlılara Sattıkları İddiası

Uyuşturucu Etkili Hapları" Bağımlılara Sattıkları İddiası

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu etkili hapları bağımlılara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucu Etkili Hapları
Adana'da uyuşturucu etkili hapları bağımlılara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu hap bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli 2 bin 800 hap ele geçirdi.

Hapları temin ettiği ileri sürülen eczacı kalfası Hicran A. (25) ile bunların bağımlılara satışını yaptığı iddia edilen Mustafa D, Yunus Ç, Şahin B. ve Veysi A. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Hicran A, Mustafa D. ve Yunus Ç. tutuklandı, Şahin B. ve Veysi A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:06 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı Hakimin Odasında Uyuşturucu Hap Düşüren Hükümlü Tutuklandı

Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı 10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:26:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Etkili Hapları" Bağımlılara Sattıkları İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]