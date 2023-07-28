Uyuşturucu Etkisi Altındaki 5 Yaşındaki Çocuk Kardeşini Öldürdü, Anne ve Baba Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Etkisi Altındaki 5 Yaşındaki Çocuk Kardeşini Öldürdü, Anne ve Baba Tutuklandı

28.07.2023 12:07

ABD Indiana'da, bir çocuk kokain etkisi altında olan 5 yaşındaki kardeşini vurarak öldürdüğünde, çocukların ebeveynleri ihmal ve uyuşturucu suçlamalarıyla tutuklandı. 27 yaşındaki Deonta Jermaine Johnson ve 24 yaşındaki Shatia Tiara Welch, Lafayette'deki evlerindeki trajik olayla ilgili olarak ihmal ve uyuşturucu suçlamaları nedeniyle gözaltına alındılar. Savcılar, vurulan 16 aylık Isiah'ın başından vurularak öldüğünü ve kandaki marihuana tespit edildiğini açıkladı. Aynı olayda, çocuğun kokain testi pozitif çıktı. Olay sırasında Johnson, dairede uyuyordu. Hemşirelik mezunu olan Welch ise evde değildi ve olayın gerçekleştiği sırada evde değildi. Başlangıçta Johnson, Isiah'ın düştüğünü ve yaralandığını iddia etti ve silah sahibi olmadığını reddetti. Daha sonra, silahın Welch'e ait olduğunu itiraf etti. Polisler, evde arama yaptığında, yatağın altında bir silah kasanın içinde silah buldu ve çekmece dolabında başka bir silah bulundu. Ayrıca, olaydan sonra Johnson'ın daireyi terk ederken bir çantayı arabasına koyarken gözetim kamerası görüntüleri inceledi ve polis araması sonucunda yaklaşık 400 gram marihuana bulundu. Polisler, evde 93 adet fentanil hap, marihuana ve uyuşturucu eşyaları buldu. Ebeveynler 24 Temmuz'da tutuklandı ve şu anda soruşturmanın sonuçlanması için beklenecekleri Lafayette'de gözaltındalar. Isiah'ın ebeveynleri ağır ihmaller suçlamalarıyla karşı karşıya ve iki ihmal ve bedensel zarara yol açan ihmal suçlamalarıyla da yargılanacaklar. Ayrıca, uyuşturucu satmak için komplo kurmak, uyuşturucu satmak, uyuşturucu bulundurmak, marihuana satmak için komplo kurmak, marihuana satmak, marihuana bulundurmak ve eşya bulundurmak suçlarıyla suçlanıyorlar. İhmalle ilişkili suçlamalardan dolayı ebeveynler, 20 ila 40 yıl hapis cezası ve 10,000 dolar para cezası ile karşı karşıya. Son suçlama kararı, Tippecanoe County Savcılığı tarafından verilecek.

ABD Indiana'da, bir çocuk kokain etkisi altında olan 5 yaşındaki kardeşini vurarak öldürdüğünde, çocukların ebeveynleri ihmal ve uyuşturucu suçlamalarıyla tutuklandı.

Uyuşturucu etkisi altındaki 5 yaşındaki çocuk kardeşini öldürdü. Anne ve baba ihmal ve uyuşturucu suçlarından tutuklandı

27 yaşındaki Deonta Jermaine Johnson ve 24 yaşındaki Shatia Tiara Welch, Lafayette'deki evlerindeki trajik olayla ilgili olarak ihmal ve uyuşturucu suçlamaları nedeniyle gözaltına alındılar.

Savcılar, vurulan 16 aylık Isiah'ın başından vurularak öldüğünü ve kandaki marihuana tespit edildiğini açıkladı. Aynı olayda, çocuğun kokain testi pozitif çıktı.

Uyuşturucu etkisi altındaki 5 yaşındaki çocuk kardeşini öldürdü. Anne ve baba ihmal ve uyuşturucu suçlarından tutuklandı

Olay sırasında Johnson, dairede uyuyordu. Hemşirelik mezunu olan Welch ise evde değildi ve olayın gerçekleştiği sırada evde değildi.

Başlangıçta Johnson, Isiah'ın düştüğünü ve yaralandığını iddia etti ve silah sahibi olmadığını reddetti. Daha sonra, silahın Welch'e ait olduğunu itiraf etti.

Polisler, evde arama yaptığında, yatağın altında bir silah kasanın içinde silah buldu ve çekmece dolabında başka bir silah bulundu.

Ayrıca, olaydan sonra Johnson'ın daireyi terk ederken bir çantayı arabasına koyarken gözetim kamerası görüntüleri inceledi ve polis araması sonucunda yaklaşık 400 gram marihuana bulundu.

Uyuşturucu etkisi altındaki 5 yaşındaki çocuk kardeşini öldürdü. Anne ve baba ihmal ve uyuşturucu suçlarından tutuklandı

Polisler, evde 93 adet fentanil hap, marihuana ve uyuşturucu eşyaları buldu.

Ebeveynler 24 Temmuz'da tutuklandı ve şu anda soruşturmanın sonuçlanması için beklenecekleri Lafayette'de gözaltındalar.

Isiah'ın ebeveynleri ağır ihmaller suçlamalarıyla karşı karşıya ve iki ihmal ve bedensel zarara yol açan ihmal suçlamalarıyla da yargılanacaklar.

Ayrıca, uyuşturucu satmak için komplo kurmak, uyuşturucu satmak, uyuşturucu bulundurmak, marihuana satmak için komplo kurmak, marihuana satmak, marihuana bulundurmak ve eşya bulundurmak suçlarıyla suçlanıyorlar.

İhmalle ilişkili suçlamalardan dolayı ebeveynler, 20 ila 40 yıl hapis cezası ve 10,000 dolar para cezası ile karşı karşıya.

Son suçlama kararı, Tippecanoe County Savcılığı tarafından verilecek

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Son Dakika Hukuk Uyuşturucu Etkisi Altındaki 5 Yaşındaki Çocuk Kardeşini Öldürdü, Anne ve Baba Tutuklandı - Son Dakika


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