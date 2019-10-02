Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu etkisinde araç kullanan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araç sürücüsünün, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı tespit edilirken gözaltına alınan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araç sürücüsünün, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı tespit edilirken gözaltına alınan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söke'de icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 5 gram uyuşturucu madde bulundu. Araç içerisinde bulunan N.Ş ve Ş.A ile hakkında yakalama kararı bulunan E.Ö gözaltına alındı. E.A ve N.Ş isimli şahısların uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Araç sürücüsü N.Ş'ye uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 5167 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan E.Ö ve N.Ş isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan haklarında soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tavuk dönerciler arasında fiyat tartışması! Ucuza satılanların martı eti olabileceği iddia edildi
Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL Avatar'da oynamayı reddeden ünlü oyuncu Matt Damon, 250 milyon dolar kaybettiğini söyledi 5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:12:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu etkisinde araç kullanan şahsa 5167 TL para cezası uygulandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]