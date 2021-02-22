Uyuşturucu etkisinde araç kullandılar, bedelini ağır ödediler - Son Dakika

Uyuşturucu etkisinde araç kullandılar, bedelini ağır ödediler
22.02.2021 12:59
Sivas'ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan 2 şahsa 13 bin 818 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine el konuldu.
Sivas'ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan 2 şahsa 13 bin 818 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine el konuldu.
Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 5.75 gram metamfetamin ve 78.26 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şahıs hakkında işlem yapılarak, yakalama kararı olduğu tespit edilen 1 şahıs adli mercilerle tutuklandı. Öte yandan 2 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 13 bin 818 TL idari para cezası uygulanarak şahısların ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - SİVAS
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