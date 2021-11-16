Uyuşturucu etkisinde araç kullanması pahalıya patladı - Son Dakika

Sivas'ta uyuşturucu etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira para cezası uygulanırken ehliyetine ise 5 yıl süreyle el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Son 6 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 19.39 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 0,78 gram bonzai, 3.11 gram esrar, 2 buçuk adet ecstasy hap, 1 adet pala tabir edilen bıçak ve 4 adet 9.19 milimetre fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslara kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında işlem yapıldı. Bir şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 6 bin 909 TL idari para cezası uygulanmış olup ahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Damacanadan su yerine sahte alkol çıktı

Öte yandan ekipler tarafından 3 şahsın evinde yapılan incelemelerde ise; 140 paket sahte bandrollü sigara, iki adet damacana içerisinde yaklaşık 24 litre sahte alkol, 50 cc şişe içerisinde bir miktar alkollü içki kiti, 10 litre etil alkol ve 500 gr alkol aroması ele geçirilerek, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİVAS