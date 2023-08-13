Uyuşturucu etkisindeki genç annesine satırla saldırdı: Beni uzaylılara öldürtecek - Son Dakika
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Uyuşturucu etkisindeki genç annesine satırla saldırdı: Beni uzaylılara öldürtecek

Son Güncelleme: 13.08.2023 08:22

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, annesine "Beni uzaylılara öldürtecek" diyerek satırla saldırdı. Anne ağır yaralanırken, şahıs gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen B.E.G. (26), "Beni uzaylılara öldürtecek" diyerek annesi S.G.'ye (52) satırla saldırdı. Ensesinden aldığı 3 satır darbesiyle ağır yaralanan anne S.G. hastaneye kaldırılırken, oğlu B.E.G. gözaltına alındı.

Uyuşturucu etkisindeki genç 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek annesine satırla saldırdı

SATIR DARBELERİ SONRASI YERE YIĞILDI

Olay, saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen B.E.G., annesi S.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. B.E.G., yanında bulunan satırla, annesi S.G.'ye "Beni uzaylılara öldürtecek" diyerek satırla saldırdı. Anne S.G. ensesine isabet eden darbelerle yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezin bildirdi.

Uyuşturucu etkisindeki genç 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek annesine satırla saldırdı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan S.G.'nin boynundan 3 satır darbesiyle yaralandığı belirlendi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne S.G. ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakalanan B.E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Uyuşturucu etkisindeki genç 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek annesine satırla saldırdı
Kaynak: DHA
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Karşıyaka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu etkisindeki genç annesine satırla saldırdı: Beni uzaylılara öldürtecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu etkisindeki genç annesine satırla saldırdı: Beni uzaylılara öldürtecek - Son Dakika
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