Annesine satırla saldıran şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen B.E.G. (26), annesi S.G.'ye (52) 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek satırla saldırdı. Ensesinden üç satır darbesiyle yaralanan anne S.G.'nin tedavisi devam ederken, şüpheli B.E.G. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BENİ UZAYLILARA ÖLDÜRTECEK" DEYİP ANNESİNE SATIRLA SALDIRDI

Olay, dün saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen B.E.G. ile annesi S.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. B.E.G., yanında bulunan satırla, annesi S.G.'ye 'Beni uzaylılara öldürtecek' diyerek saldırdı. S.G. ensesine isabet eden darbelerle yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezin bildirdi.

ENSESİNE ÜÇ SATIR DARBESİ

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan S.G.'nin boynuna gelen 3 satır darbesi ile yaralandığı belirlendi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan annenin tedavisi devam ederken, 'hayati tehlikesi var' kaydıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası yakalanan B.E.G., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.