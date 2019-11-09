Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu götürdüğü adreste polislere yakalandı
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Uyuşturucu götürdüğü adreste polislere yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu götürdüğü adreste polislere yakalandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Esentepe, Barıştepe, Yıldırımtepe ve Buluttepe mahallelerinde önceden belirlenen adreslere 3 hassas burun köpek ve özel timlerin de bulunduğu ekiple operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında polislerin bulunduğu adrese motosikletle uyuşturucu götürdüğü belirlenen kişi ile uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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