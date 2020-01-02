Uyuşturucu hap içen kişinin ölümüyle ilgili 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu hap içen kişinin ölümüyle ilgili 2 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu hap içen kişinin ölümüyle ilgili 2 gözaltı

7 saat önce

Zeytinburnu'nda bir kişinin uyuşturucu hap kullandıktan sonra ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda bir kişinin uyuşturucu hap kullandıktan sonra ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrah O'nun (27) yılbaşı gecesi Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokağı'nda ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Ölen gencin arkadaşlarının bilgisine başvuran polis ekipleri, "Emrah O'nun ölmeden önce 3-4 uyuşturucu hap içtiği" şeklindeki ifadeler üzerine, uyuşturucu maddeyi temin eden şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürdü.

Tespitler doğrultusunda, Emrah O'ya uyuşturucu maddeyi temin eden arkadaşı Emrah D. (27) ve uyuşturucuyu sattığı öne sürülen Şeyhmus Ç. (21) yakalandı.

"Ölüme sebebiyet vermek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, satmak, almak ve temin etmek" suçlamaları yöneltilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araştırma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, maktul Emrah O'nun iş yerine şüpheli Emrah D'nin geldiği ve uyuşturucu maddeyi satın almak için cep telefonundan şüpheli Şeyhmus Ç. ile görüntülü konuştuğu anların bulunduğu belirtildi.

Uyuşturucu hap içen kişinin ölümüyle ilgili 2 gözaltı

Zeytinburnu, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:51 Kaynak: AA
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