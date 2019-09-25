Uyuşturucu hap ile yakalanan iki kişi serbest kaldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Narkotik ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte düzenlediği operasyonda gözaltına alının iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Narkotik ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracı teknik takibe alarak Kastamonu- İstanbul karayolu üzerinde bulunan jandarma arama noktasına geldiği sırada durdurdu. Jandarma ve polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 170 adet Lyrıca hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak ta R.K. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler R.K. ve İ.Ç, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU