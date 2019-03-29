Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Hap Operasyonu

Uyuşturucu Hap Operasyonu

45 dakika önce

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 25 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 25 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da bir şahsın çeşitli noktalarda uyuşturucu madde sattığı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, söz konusu noktaların bulunduğu bölgelerde araştırma yaptı.

Yaklaşık bir ay süren detaylı çalışma neticesinde bir şahsın yakalanmamak ve dikkat çekmemek için gece geç saatlerde, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda torbacı diye tabir edilen şahıslara uyuşturucu hap satmaya çalıştığı tespit edildi.

Fiziki takip sonucu, aracına yüklü miktarda uyuşturucu hap yükleyen şüphelinin satış yapmak üzere harekete geçtiği belirleyen ekipler, operasyon başlattı.

Ara sokaklarda devam eden yakın takip neticesinde araç sıkıştırarak durduran ekipler, şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır, kilitli poşetler içerisine konulmuş vaziyette 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli M.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:40 Kaynak: AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel
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