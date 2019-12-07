Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı
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Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu etkisi olan hap sattığı tespit edilen 1 şahıs narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu etkisi olan hap sattığı tespit edilen 1 şahıs narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 adet sentetik ecza hap ile yakalanan bir şahsa hapların satışını yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheliyle ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda, 31 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirdi.


Gözaltına alınan M.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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