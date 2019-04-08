Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Hap Ticareti Yapanlara Darbe

Uyuşturucu Hap Ticareti Yapanlara Darbe

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Hap Ticareti Yapanlara Darbe, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bu soruşturma içeriği dahilinde 4 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 bin 20 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına getirildi.

Şüpheliler jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:13 Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa
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