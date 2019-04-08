Uyuşturucu Hap Ticareti Yapanlara Darbe: 9 Gözaltı
1 saat önce
Uyuşturucu hap ticareti yapanlara darbe: 9 gözaltı Adana'nın Kozan ilçesinde 10 bin 20 adet ecstasy adlı hap ile yakalanan 9 kişi güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu hap ticareti yapanlara darbe: 9 gözaltı Adana
'nın Kozan
ilçesinde 10 bin 20 adet ecstasy adlı hap ile yakalanan 9 kişi güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bu soruşturma içeriği dahilinde 4 Nisan
2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 bin 20 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına getirildi.
Şüpheliler jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:19 Kaynak: İHA
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