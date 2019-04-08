Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Hap Ticareti Yapanlara Darbe: 9 Gözaltı

Uyuşturucu Hap Ticareti Yapanlara Darbe: 9 Gözaltı

1 saat önce

Uyuşturucu hap ticareti yapanlara darbe: 9 gözaltı Adana'nın Kozan ilçesinde 10 bin 20 adet ecstasy adlı hap ile yakalanan 9 kişi güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu hap ticareti yapanlara darbe: 9 gözaltı
Adana'nın Kozan ilçesinde 10 bin 20 adet ecstasy adlı hap ile yakalanan 9 kişi güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik ve fiziki takipli uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bu soruşturma içeriği dahilinde 4 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 bin 20 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına getirildi.
Şüpheliler jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:19 Kaynak: İHA

Kozan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 13:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Hap Ticareti Yapanlara Darbe: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]