Uyuşturucu hap ticaretinden 1 tutuklama - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu hap ticaretinden 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları çalışmalarda Çatalarmut Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan B.A. ve F.A. adlı genç kızla irtibat kuran 8 kullanıcı şahıstan 52 adet ekstasy hap elde etti. B.A. ve F.A.'ya ait adreste yapılan aramalarda 18 adet ekstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A. ve F.A. adlı genç kız, uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - SAMSUN