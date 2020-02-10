Uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındılar - Son Dakika

Uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındılar

7 saat önce

Samsun'da 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındılar, System.String[]

Samsun'da 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları çalışmalarda, Çatalarmut Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları B.A. ile F.A. adlı genç kızla irtibat kuran 8 kullanıcı şahıstan 52 adet ekstasy hap elde etti. B.A. ve F.A.'ya ait adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 18 adet ekstasy hap elde edildi.


Gözaltına alınan B.A. ile F.A. adlı genç kız, uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güzel oyuncu Natalie Portman, adaylık alamayan kadınların isimlerini kıyafetine işletti
Oscar'da yağmur azizliği! Kırmızı halının üzerindeki tenteye su birikince sopalarla müdahale ettiler Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz

Son Dakika Haberleri
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:33:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]