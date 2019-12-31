Uyuşturucu hap ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap sattığı tespit edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.



Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmış olduğu iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini edindiği K.K.'yi takibe aldı. Şüpheli şahıs Karasamsun Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 210 adet uyuşturucu etkisi olan sentetik ecza hap ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında iş yerinde yapılan aramada 84 adet olmak üzere toplamda 294 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan K.K. bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN