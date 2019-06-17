Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalandı
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen T.A. isimli şahıs ile fiziki temas kuran 1 kullanıcıdan 6 kapsül sentetik ecza adlı uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan T.A. ile birlikte 1,35 gram bonzai elde edildi. T.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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